Nba: Golden State batte i Clippers, Miami ancora ko

Allo Staples Center di Los Angeles Golden State si conferma la solita macchina da spettacolo e infligge il primo ko in preseason ai Clippers: uomo del match è Klay Thompson, che mette a referto 20 punti e, coadiuvato da un Draymond Green da 12 punti e 8 rimbalzi, rende vana la comunque incoraggiante prestazione di Blake Griffin (24 punti e 12 rimbalzi).



A Miami, impegnata all'AmericanAirlines Arena contro Orlando nella seconda amichevole dell'anno dopo la sconfitta contro New Orleans, non bastano invece i 18 punti e 9 rimbalzi di Chris Bosh: 20 minuti e 11 punti in campo per Dwyane Wade, che inizia a mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione che si preannuncia complicata. Detroit batte Chicago 111-109 (anche qui al primo supplementare), ma per Gigi Datome non c'è posto nelle rotazioni: l'azzurro resta ancora in panchina per tutto il match, anche il 2014/15 si profila difficile per lui.



Interessante anche la sfida della Bankers Life Fieldhouse tra Indiana e Minnesota: vincono i Pacers 103-90, sono 17 i punti per George Hill mentre nei T'Wolves si mette in evidenza Andrew Wiggins con 18. Houston batte 111-108 una Dallas priva di Dirk Nowitzki: il migliore è Donatas Motiejunas con 18 punti, ma spicca soprattutto la prova dell'ex Barcellona Kostas Papanikolau che resta sul pitturato 26 minuti e trova 12 punti con 6 rimbalzi. Nelle altre gare della notte, infine, Sacramento sconfigge 113-106 Toronto; Utah si sbarazza con un comodo 92-73 di Portland; i Brooklyn Nets, invece, infliggono un netto 111-94 ai campioni d'Europa del Maccabi Tel Aviv.