Nba: James lancia i Cavs, Maccabi travolto

Non era la classica partita di preseason di Cleveland : LeBron James è tornato a giocare nei Cavs, e debutta con Kyrie Irving e l'altro colpo di mercato Kevin Love . Di fronte c'erano i campioni d'Europa del Maccabi Tel Aviv , negli Stati Uniti per il World Tour dell'Eurolega. La partita è durata di fatto un quarto, chiuso dai Cavs avanti 30-24: da lì è venuta fuori la netta differenza tra le due squadre e Cleveland si è imposta con un netto 107-80.

LeBron James, acclamato dai 20mila spettatore presenti alla Quicken Loans Arena, ha segnato il primo canestro della sua gara con un tiro da tre e ha chiuso con 12 punti in meno di 20 minuti. Love ha risposto con 8 punti e 11 rimbalzi mentre il migliore è stato Irving, 16 punti, reduce dal titolo di Mvp agli ultimi Mondiali vinti con Team Usa. Per il Maccabi campione d'Europa, che si è ritrovato di fronte David Blatt, nuovo coach di Cleveland ma l'anno scorso trascinatore dei gialli alla vittoria in Eurolega, spiccano i 23 punti di Landesberg e i 18 di Jeremy Pargo.