Basket, Supercoppa: Sassari regina, Milano cade

Del resto nelle semifinali Sassari aveva già dimostrato una chimica di squadra superiore rispetto a quella dei campioni d'Italia: impressione confermata anche stasera, con una maggiore presenza a rimbalzo che ha innervosito parecchio Milano. Sono ben 4 i tecnici fischiati ai meneghini, oltre a 2 antisportivi che indirizzano una sfida comunque mai in equilibrio. Sassari nel secondo quarto arriva addirittura ad un massimo vantaggio di 21 punti (35-14 al 12'): l'ingresso di Brooks contribuisce al risveglio di Milano, che trova anche in Ragland (16 a referto) e in Kleiza (17 con 4/5 da 3) due grimaldelli per arginare la vena della Dinamo e tentare una rimonta che si concretizza con un pazzesco 19-1 di parziale. Ma alla lunga Sassari si dimostra superiore e chiude i conti con un 9-0 targato Dyson a metà quarto periodo: alla fine è 96-88 per la squadra di Sacchetti, protagonista dell'ennesimo capolavoro della sua carriera di allenatore. Il trofeo resta in Sardegna, l'EA7 è avvisata anche in ottica campionato.