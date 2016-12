Nba, Nets: Prokhorov pronto a vendere

Potrebbe finire in anticipo l'ambizioso progetto di titolo Nba di Mikhail Prokhorov, il magnate russo proprietario dei Brooklyn Nets. Secondo rumors provenienti dagli Stati Uniti, Prokhorov avrebbe intavolato delle trattative per cedere prima possibile delle quote azionarie, sia della franchigia, valutata 1,7 miliardi di dollari e che detiene all'80%, sia della nuova arena, il Barclays Center, valutato 1,1 miliardi di dollari e di cui ha il 45%.