Nba: Portland blinda Lillard e Aldridge

Il regista di Oakland, rookie dell'anno nel 2013 e lo scorso anno All Star da oltre 20 punti di media, ha realizzato il record di franchigia per triple realizzate in una singola annata, 218. Per quanto riguarda LaMarcus Aldridge, il texano, free agent nel 2015, ha rifiutato la prima proposta di rinnovo ma ha garantito che firmerà l'estensione la prossima estate (5 anni a 108 milioni di dollari) e ha affermato di voler chiudere la carriera a Portland. "Il fatto che non abbia rinnovato la scorsa estate non significa che io non volessi rimanere a Portland. Economicamente non era un accordo buono per me. Non voglio nasconderlo. Ma non voglio che il mio nuovo contratto diventi la mia maggiore preoccupazione. Il mio obiettivo è quello di migliorare con la squadra ed andare più avanti della passata stagione", ha detto Aldridge.