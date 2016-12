Los Angeles Clippers: vietati i dispositivi Apple

Non c'è pace per i Los Angeles Clippers. Il nuovo proprietario Steve Ballmer, subentrato a Donald Sterling per lo scandalo razzismo, ha deciso di vietare l'utilizzo dei dispositivi Apple (iPad e iPhone) a giocatori e staff nella stagione che sta per iniziare. Il motivo? Facile, Ballmer è stato direttore esecutivo di Microsoft. Il coach Doc Rivers ha provato a chiedere una deroga per motivi lavorativi, ma nulla da fare.