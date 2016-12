Basket, Eurocup: urna amara per Cantù e Reggio Emilia

Poteva andare decisamente meglio alle squadre italiane coinvolte nel sorteggio di Eurocup, la seconda competizione continentale di pallacanestro. Urna complicata per Cantù e Reggio Emilia, un po' più benevola per la Virtus Roma. La Grissin Bon, che giocherà le gare in casa al PalaDozza di Bologna, è nel girone A con Saragozza, lo Strasburgo allenato dal ct della Francia Collet, il Paris-Levallois con il pivot Sharrod Ford (ex Virtus Bologna), e soprattutto l'ambizioso Bamberg allenato da Andrea Trinchieri, che ha fatto la spesa in serie A pescando Brad Wanamaker, guardia ex Pistoia, e Trevor Mbakwe, pivot nigeriano ex Roma.