Basket, Hackett ammette: "Voglio una medaglia con l'Italia"

Daniel Hackett in Nazionale, un amore pronto finalmente a sbocciare. Ad oggi sembra impossibile, ma in futuro chissà. A dirlo è proprio Hackett, che dopo aver accettato la squalifica (sei mesi di stop) inflitta dalla Fip, si dichiara pronto a fare il suo ritorno in azzurro. "La mia sfida sarà conquistare una medaglia agli Europei con la Nazionale. Se i tempi sono maturi per tornarci? Io sono pronto. Se servirà un chiarimento non mi tirerò indietro", ha spiegato al Corsera. Tutto è cominciato in quella serata di fine luglio, quando l'ex Usc lasciò senza autorizzazione il ritiro di Trieste, dove la Nazionale di coach Pianigiani stava preparando la fase di avvicinamento alle qualificazioni per Euro 2015. "Col senno di poi non lo rifarei - ha ammesso - . Mi rimprovero di non aver gestito meglio la situazione. Ma le cose andavano male già dall'anno precedente".