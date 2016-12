Basket, Trofeo Lombardia: Milano stesa, trionfa Cantù

L'Acqua Vitasnella Cantù vince il primo derby della stagione contro l'EA7 Emporio Armani Milano e conquista il Trofeo Lombardia al PalaDesio. In un succoso antipasto di serie A i brianzoli di coach Sacripanti battono 79-78 in volata i campioni d'Italia di Banchi al termine di un match tiratissimo e deciso dalla stoppata di Johnson-Odom sull'ultimo disperato tentativo di Brooks per l'Olimpia. Nella finale per il terzo posto la Vanoli Cremona ha battuto 85-78 la Varese di coach Pozzecco.

La finale del PalaDesio è molto equilibrata e inizia con buon ritmo visto che a fine primo quarto Cantù chiude avanti 27-26. Prima della pausa lunga l'Olimpia allunga sul 45-40 ma gli uomini di Sacripanti chiudono immediatamente lo strappo con Abass e una tripla di Hollis e all'intervallo è parità sul 45-45. Sul finire del terzo periodo è invece l'Acquavitasnella a provare l'allungo sul 66-60 ma Milano si rifà sotto e al 30' è 68-65. Nel finale è un continuo botta e risposta, con l'EA7 che va a +3 (75-72), Hollis pareggia, Melli fa ancora +1, Feldeine sorpassa, Johson-Odom firma il 79-76, Brooks accorcia ancora per Milano ma sull'ultimo tentativo lo stesso ex Nets e Lakers si fa stoppare da Johnson-Odom. Per l'Acquavitasnella è buona la prova dei nuovi, con Johnson-Odom autore di 18 punti e Feldeine a 14. All'Olimpia non bastano i 19 di Marshon Brooks e i 14 di Samardo Samuels.