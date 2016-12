Basket, Mondiali: Serbia-Francia in semifinale

Sono Serbia e Francia le ultime due semifinaliste del Mondiale di basket . A Madrid la nazionale allenata da Djordjevic ha travolto il Brasile 84-56 in un quarto di finale senza storia, in cui a fare la differenza è stato ancora una volta un Teodosic in grande spolvero (23 punti e 4 assist). Nell'altro match i transalpini hanno schiantato 65-52 una pessima Spagna grazie a un ultimo quarto pazzesco, chiuso con un parziale di 23-9.

La gara con ilè rimasta in equilibrio fino all'intervallo lungo (37-32), poi la Serbia ha rotto gli argini e travolto unincapace di trovare le contromisure alle giocate die compagni. Nel terzo quarto gli uomini dihanno piazzato un devastante parziale di 29-12 che ha di fatto chiuso la partita. Per la Serbia, oltre ai 23 punti del play del Cska (10/10 dalla lunetta), ci sono anche i 12 punti die i 10 a testa di. Il Brasile non è riuscito a replicare la brillante prestazione sfoderata nell'ottavo di finale con l'Argentina: non sono bastati i 12 punti messi a referto da, gli unici due tra i verdeoro ad andare in doppia cifra.

FRANCIA AVANTI A SORPRESA

E' la Francia a regalare la grande sorpresa di questi quarti di finale. I Bleus la spuntano sulla Spagna al termine di una gara giocata sui nervi, come dimostrato dal punteggio basso e dalle pessime percentuali di realizzazione delle due squadre, entrambe sotto il 40% nel tiro da due. A fare la differenza è l'esperienza di Boris Diaw, che al di là di punti e rimbalzi organizza il gioco della Francia e aiuta i compagni in ogni fase di gioco. A dare man forte al lungo dei San Antonio Spurs è Thomas Heurtel, finalmente convincente anche in nazionale: il play del Saski Baskonia, oscurato in passato dalla presenza ingombrante di Parker, firma la giocata più importante del match stampando in faccia a Pau Gasol la tripla che chiude la gara a 54 secondi dalla sirena. Iberici sotto tono, si salvano dal naufragio solo Pau Gasol (17 punti e 8 rimbalzi) e in parte Navarro (10 punti), male Rubio e Ibaka.