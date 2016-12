Andray Blatche, un filippino da un milione di dollari

Filippino per cinque giorni, al modico prezzo di un milione di dollari. E' la curiosa storia di Andray Blatche, cestista americano nato e cresciuto a New York, "arruolato" dalle Filippine per partecipare al Mondiale in Spagna. Per Blatche un doppio colpo di fortuna: prendendo la cittadinanza filippina ha partecipato a una manifestazione che altrimenti avrebbe visto solo in tv e, come se non bastasse, è stato anche pagato per farlo.