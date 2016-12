Nba, Belinelli:"Quel trofeo l'ho tenuto sempre con me, anche a letto”

Marco Belinelli mostra il trofeo ai tifosi italiani. A Torino, in occasione del 3 contro 3 della NBA, la guardia dei San Antonio Spurs ha mostrato il Larry O'Brien Trophy ai molti appassionati riuniti in Piazza Castello a Torino. Un'occasione anche per scambiare quattro chiacchiere prima della partenza verso gli Stati Uniti in programma il 25 settembre. Belinelli ha ribadito la gioia del successo e di poter portare nel nostro Paese un simile riconoscimento. “L’ho tenuto sempre con me, anche a letto”.