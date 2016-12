Nba, Belinelli: prima Torino, poi Miss Italia

Diversi impegni italiani per Marco Belinelli, a casa in attesa di riprendere il lavoro con i San Antonio Spurs in vista della nuova stagione Nba dove i neroargento dovranno difendere il titolo conquistato lo scorso giugno. Domenica 7 settembre sarà a Torino in Piazza Castello nell'ambito dell'Nba 3X dove incontrerà i fan, assisterà alle sfide del torneo di tre contro tre e mostrerà a tutti il Larry O'Brien Trophy, il trofeo dei campioni Nba. Sabato, sempre in Piazza Castello, ci sarà invece Bruce Bowen, ex giocatore degli Spurs con cui ha vinto 3 anelli.



Una settimana dopo il Beli sarà invece impegnato al Pala Arrex di Jesolo dove farà parte della giuria per la 75esima edizione di Miss Italia. La guardia bolognese, con Emis Killa, Sandro Mayer, Alessandro Preziosi e Alena Seredova, parteciperà alla scelta della reginetta del concorso di bellezza più celebre d’Italia.