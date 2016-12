Basket, Milano: Proli dice addio, Portaluppi presidente

"Dopo sei anni di attiva ed appassionante partecipazione al nuovo corso di Olimpia Milano - spiega Proli nel comunicato della società - sono costretto, per motivi professionali che mi vedono impegnato in prima persona su troppi fronti all'interno del Gruppo Armani, a lasciare il mio ruolo di presidente nelle buone mani di Flavio Portaluppi che ricoprirà tale incarico avvalendosi del prezioso contributo di Simone Casali nel nuovo ruolo di General Manager, di Filippo Leoni nella posizione di Team Manager e di Claudio Limardi confermato alla Direzione Marketing & Comunicazione”. Il cambio al vertice societario non rappresenterebbe, comunque, un atto di disimpegno da parte del gruppo: “A scanso di equivoci – prosegue Proli - ricordo che rimangono inalterati l'entusiasmo e la volontà del sig. Armani di sostenere questo progetto sportivo nel lungo periodo e che conseguentemente il suo Gruppo continuerà efficacemente a supportare la società Olimpia Milano di cui detiene il totale controllo azionario”.