Basket Nba, intervista a Marco Belinelli: "San Antonio, rivinciamo il titolo"

Continua l’estate di Marco Belinelli da campione NBA. Presente al Search for the baddest (3 vs 3) targato Nike, è l’occasione ideale per toccare tutti gli argomenti, a partire dalla sua condizione fisica. “Sono stato un paio di settimane a Miami per rimettermi in forma. Dal 3 al 20 agosto mi sono messo in mano a un preparatore che mi ha molto aiutato in vista della prossima stagione. D’altronde devo continuare a lavorare per arrivare a San Antonio a fine settembre nella giusta maniera”.