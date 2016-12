Basket, qualificazioni Europei: colpo Russia, Italia rimandata

Italia rimandata. A Cagliari gli azzurri si arrendono alla Russia 72-68 nella terza giornata del gruppo G di qualificazione ad EuroBasket 2015. Per gli uomini di Pianigiani, al primo ko dopo il successo nell'andata di Mosca e quello interno con la Svizzera, sfuma dunque la possibilità di chiudere i conti con un turno d'anticipo: basterà comunque una vittoria mercoledì a Bellinzona con gli elvetici per conquistare primo posto e qualificazione.

All'Italia non è bastata l'ottima prova della difesa per sfruttare il primo match point a disposizione: le scarse percentuali azzurre hanno infatti tenuto in vita la Russia, che nell'ultimo quarto - proprio come i ragazzi di Pianigiani a Mosca - ha piazzato la rimontona, grazie soprattutto alla fisicità vicino a canestro. Primo tempo equilibrato al PalaRockfeller, con Gentile (top scorer con 23 punti) che subisce falli a raffica ma fatica a trovare il canestro su azione: dietro però i colossi Cervi e Cusin stoppano a ripetizione gli ospiti, così il punteggio all'intervallo dice 39-39. Nella ripresa l'Italia tenta l'allungo e con Cinciarini e Aradori ritrova il massimo vantaggio (55-44) sul finire di terzo quarto: il Palazzo è una bolgia ma i russi, tra proteste e falli, prima piazzano l'aggancio (62-62), poi mettono la freccia a 3'40" dalla fine grazie a Ponkrashov, il migliore dei suoi con 22 punti. Nel finale agli azzurri manca la lucidità e dopo aver perso due rimbalzi chiave sono costretti ad alzare bandiera bianca..