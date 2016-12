Ice Bucket Challenge: LeBron James sfida Barack Obama

L'Ice Bucket Challenge, l'iniziativa per combattere la SLA, spopola sia in Europa che negli Stati Uniti. Anche LeBron James si è unito al coro. Il campione dei Cleveland Cavaliers, che ha trascorso qualche giorno di vacanza in Grecia, si è fatto il consueto bagno gelato e ha indicato i prossimi sfidanti: si tratta dei due figli, LeBron jr e Bryce Maximus, e addirittura del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Sarà accettata anche questa sfida?