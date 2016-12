Basket, qualificazioni Europei: l'Italia asfalta la Svizzera

La partita del PalaRockfeller di Cagliari inizia molto bene per l'Italia che, dopo aver subito il primo canestro dalla Svizzera, risponde con un parziale di 13-0 che fa capire da subito che gara sarà. Gli azzurri sono avanti 22-6 al termine del primo periodo e nel secondo parziale dilagano fino al 44-23 dell'intervallo, grazie alle triple di Polonara e Stefano Gentile dalla panchina, e ai canestri di Alessandro Gentile, il migliore nella prima frazione con 10 punti. Dopo l'intervallo lungo l'Italia appare un po' rilassata e la Svizzera, con le triple di Dusan Mladjan (18 punti), il giustiziere della Russia, torna a -16 sul 54-38. Qui Pianigiani chiama timeout, striglia i suoi e al rientro in campo gli azzurri piazzano un break di 11-0 firmato da Aradori, che supera i 1000 punti in carriera in maglia azzurra, e capitan Datome.

Nel quarto ed ultimo quarto l'Italia gestisce il margine e nel finale arriva il +30 per il 90-60 della sirena. Ottima prova di Aradori e Gentile, 17 punti a testa, ma anche di Datome, 15, e Achille Polonara, 14 uscendo dalla panchina.

Nel post partita capitan Datome ha parlato a Raisport: "Siamo stati bravi noi a sottolineare la differenza tra le due squadre. Abbiamo avuto un buon approccio, seguito il piano partita e tutti abbiamo dato il nostro contributo. Per noi è importante avere tanti punti di scarto per avere una buona differenza canestri. Vogliamo dare il segnale di essere una squadra solida, che ha acquisito un rispetto negli ultimi anni e vogliamo mantenerlo. Ora abbiamo una settimana per preparare la gara con la Russia, sarà una gara maschia e di alto livello". Gli azzurri torneranno in campo domenica prossima, 24 agosto, sempre a Cagliari contro la Russia.