Nba: ecco il calendario della stagione 2014-15

Il 28 ottobre si alzerà il sipario sulla nuova stagione Nba 2014-15 : è stato sorteggiato il calendario della regular season, 1230 partite fino al 15 aprile. Saranno i S. Antonio Spurs di Belinelli a dare il via a una nuova appassionante cavalcata ospitando i Mavericks: nell'occasione verranno consegnati gli anelli di campioni ai neroargento di Popovich. LeBron James esordirà con i Cavs il 30 ottobre in casa con i Knicks. 16 i derby italiani.

L'opening night del 28 ottobre, oltre a Spurs-Mavericks, ci saranno due gare: Pelicans-Magic e Lakers-Rockets, con la sfida tra gli ex amici Kobe Bryant e Dwight Howard. Il giorno dopo, il 29 ottobre, saranno 12 le partite: i Knicks di Bargnani e Carmelo Anthony riceveranno i Bulls di Derrick Rose e Pau Gasol, i nuovi Miami Heat privi di LeBron James ospiteranno gli Wizards mentre a Denver i Nuggets di Gallinari affronteranno i Pistons di Gigi Datome nel primo di 16 sfide stagionali fra gli azzurri. Grande attesa per la gara del 30 ottobre alla Quicken Loans Arena di Cleveland dove i Cavaliers festeggeranno il ritorno a casa di LeBron James: di fronte i New York Knicks di Carmelo Anthony, Andrea Bargnani e coach Derek Fisher.

Da brividi il programma del giorno di Natale: spicca la sfida tra Heat e Cavaliers, col primo ritorno di LeBron James a Miami; non da meno Spurs-Thunder, Knicks-Wizards, Bulls-Lakers e Clippers-Warriors. Per la prima volta le squadre avranno ben 8 giorni di vacanza (12-19 febbraio) in concomitanza con l'All Star Game di New York del 15 febbraio. Non si giocherà inoltre il Giorno del Ringraziamento (27 novembre), la Vigilia di Natale e il giorno della finale Ncaa (6 aprile). Da segnalare inoltre che saranno due le gare "Global", fuori dagli Stati Uniti: Minnesota-Houston il 12 novembre a Città del Messico e Milwaukee-New York il 15 gennaio a Londra.

TUTTI I DERBY ITALIANI

Gallinari contro Datome: 29 ottobre a Denver, 6 febbraio a Detroit

Bargnani contro Datome: 5 novembre a Detroit, 2 gennaio a New York, 27 febbraio a Detroit, 15 aprile a New York

Bargnani contro Gallinari: 16 novembre a New York, 9 marzo a Denver

Belinelli contro Bargnani: 10 dicembre a San Antonio, 17 marzo a New York

Belinelli contro Gallinari: 14 dicembre a Denver, 20 gennaio a Denver, 6 marzo a San Antonio, 3 aprile a San Antonio

Datome contro Belinelli: 6 gennaio a San Antonio, 11 febbraio a Detroit