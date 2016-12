Basket, Pianigiani: "Troveremo una Russia arrabbiata"

Il tempo della preparazione e delle amichevoli è finito: mercoledì l'Italia è di scena a Mosca per sfidare la Russia nella prima delle quattro gare di qualificazione agli Europei 2015 di basket. Gli azzurri si troveranno di fronte una squadra, quella del ct Pashutin, che a sorpresa ha perso 79-77 sul campo della Svizzera, considerata alla vigilia la 'cenerentola' del girone G, e sarà ovviamente vogliosa di riscatto. "Tra le squadre che non giocheranno il Mondiale la Russia è quella con più taglia fisica. Ci attende poi anche un esordio in trasferta contro una squadra arrabbiata. Ci aspettiamo fin da subito una Russia aggressiva e fisica, decisa a cancellare la sconfitta subita contro la Svizzera. Per questo dovremo essere bravi e attenti a resistere ad inizio gara per poter restare in partita ed eventualmente giocarcela nel finale", ha detto il ct Simone Pianigiani.