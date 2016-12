Nba: allenamenti militari per Belinelli

Marco Belinelli ha rinunciato all'estate con la nazionale nelle qualificazioni a Eurobasket 2015 ma non sta di certo poltrendo sulla spiaggia in attesa della nuova stagione Nba che scatterà a inizio ottobre con il training camp. Come fa sapere sul suo profilo Facebook la stessa guardia bolognese reduce dal titolo con i San Antonio Spurs, sta trascorrendo le vacanze in Florida ma sta anche lavorando in maniera durissima per farsi trovare pronto da coach Gregg Popovich. Tanto divertimento tra piscina e serate col suo gruppo di amici ma anche allenamenti da marine: si passa dal lavoro in palestra con i pesi al sollevamento di enormi pneumatici passando da slalom, scatti sulla collina, salti e addirittura il trascinare dei grossi SUV.