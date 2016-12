Basket: Elisabetta Canalis madrina di Sassari

Per Elisabetta Canalis si tratterà di un tuffo nella sua infanzia: la 35enne ex velina, nata a Sassari, ha vissuto nella città sarda fino all’età di 19 anni, prima di trasferirsi a Milano una volta ottenuto il diploma di maturità classica. La presenza della showgirl alla presentazione della nuova squadra sarà un motivo di curiosità in più per i tifosi della Dinamo che stanno assistendo a una vera e propria rivoluzione del roster dopo la fantastica stagione dello scorso anno, culminata con lo storico trionfo in Coppa Italia.