Michael Jordan infinito, 11 canestri di fila a 51 anni suonati

Gli anni passano ma la classe resta. Un concetto confermato dagli undici canestri di seguito infilati da sua maestà Michael Air Jordan. L'ex campione dei Chicago Bulls - 51 anni suonati - ha deliziato il pubblico della Flight School basketball camp accarezzando per undici volte consecutive la retina. E' vero: in questo caso non lo marca nessuno. Ma il risultato era poi molto diverso quando aveva di fronte qualche avversario?