Basket, Torneo di Trieste: l'Italia parte bene, Canada ko

L' Italia del basket inizia nel migliore dei modi il prestigioso Torneo internazionale di Trieste battendo 74-71 il Canada . I grandi protagonisti dell'incontro sono stati Pietro Aradori con 16 punti e il capitano Gigi Datome , giocatore poco utilizzato in Nba dai Detroit Pistons ma vero faro della Nazionale allenata da Simone Pianigiani decisivo con una tripla nel finale e con 22 punti. Gli azzurri torneranno in campo lunedì sera contro la Bosnia.

Pianigiani manda in campo nel quintetto iniziale Cinciarini, Gentile, Aradori, Datome e Cusin. Il Canada, orfano degli assi Andrew Wiggins e Anthony Bennett, è una squadra giovane che può contare su elementi che giocano nella Nba come Joseph, Nicholson, Olynyk e Sacre, più Ejim, appena preso dalla Virtus Roma. All'intervallo lungo l'Italia è sotto di 6 (33-39) dopo essere stata in svantaggio anche di 10 punti.



Nel terzo quarto arriva la svolta con un parziale di 13-0 per gli azzurri frutto anche dell'ottima vena realizzativa di Cinciarini. A 3 minuti dalla fine dell'incontro ecco il massimo vantaggio dell'Italia (+9, 65-56) grazie ai 5 punti consecutivi di Cinciarini e ai 2 di Aradori. Il Canada però non ci sta e torna prepotentemente nel match con un parziale di 7-0. Sul 67-65, però, Datome scarica un triplone che manda in onda i titoli di coda all'incontro che si chiuderà poi sul 74-71.