Basket, Serie A: Capo d'Orlando ripescata al posto di Siena

Ora non manca più nessuno. A poco più di due mesi dall'inizio del campionato, la Legabasket ha ufficialmente annunciato il ripescaggio in Serie A di Capo d'Orlando: i siciliani, che tornano ai massimi livelli dopo l'esclusione nel 2008, nella stagione 2014/15 prenderanno il posto della Montepaschi Siena, dopo il fallimento della società. Nella prima giornata, i vice campioni della scorsa Lega Gold giocheranno in casa contro Pistoia.