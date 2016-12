L'Olimpia Milano prende Shawn James: contratto annuale

Colpo Olimpia Milano: preso James. Purtroppo per i tifosi milanesi e gli appassionati del bel basket, non si tratta di LeBron, ma del meno conosciuto Shawn James, pivot 30enne del Maccabi Tel Aviv. Il giocatore va a completare il "pacchetto lunghi", e sarà il vice Samuels. James, dal passaporto americano, si unisce a Moss nella colonia "made in USA": a Milano resta libero un posto da extracomunitario, che sarà usato per una guardia titolare.