Nba, Heat: rinnovo per Bosh, rimane a Miami

L'era dei "Big Three" è un ricordo a Miami, ma i vicecampioni NBA possono guardare al futuro con relativo ottimismo: dopo il ritorno di LeBron James a Cleveland ed il rinnovo per due anni di Wade, anche Chris Bosh ha deciso di prolungare il suo contratto con gli Heat. Cinque anni al massimo salariale per l'ex Raptors, per un ingaggio complessivo di 118 milioni di dollari. Elogi e soddisfazione da parte del patron di Miami, Riley.