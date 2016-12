Nba, LeBron James si scusa con i vicini di casa inviandogli dei cupcake

Negli Usa è stata ribattezzata The Decision: la scelta del free agent LeBron James di lasciare Miami per Cleveland. In quei giorni la sua casa di Akron (Ohio) è stata letteralmente presa d'assalto dai giornalisti con inevitabile disturbo del riposo dei poveri vicini di casa. Proprio per chiedere scusa a loro, il campione Nba ha inviato una scatola di cupcake con tanto di biglietto di ringraziamento per la pazienza mostrata.