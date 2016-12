Basket, Reggio Emilia: ufficiale, preso Polonara

Rinforzo di primissimo livello per la Pallacanestro Reggiana : il club emiliano ha infatti inserito nel roster a disposizione di coach Menetti uno dei giovani più interessanti di tutti la Serie A, Achille Polonara . L'ala piccola, free agent dallo scorso 30 giugno, non ha trovato un accordo per il rinnovo con Varese , firmando così un contratto che lo legherà a Reggio Emilia per le prossime tre stagioni.

"Una piazza di cui tutti parlano benissimo" ha detto il giocatore. Polonara, impegnato in questi giorni con l'Italbasket di Simone Pianigiani per preparare le qualificazioni agli Europei 2015, nell'ultimo campionato con la maglia di Varese ha messo a referto 10.5 punti di media e 4.8 rimbalzi, con quasi il 60% da due punti. Oltre ad essere un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in Serie A, rappresenta un colpo importante in chiave futuro per Reggio Emilia, assieme a Riccardo Cervi e l'ex Ohio State Amedeo Della Valle.