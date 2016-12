Basket, Milano: ufficiale l'acquisto di Kleiza

Il sorteggio di Eurolega ha inserito l'Olimpia in un girone di ferro, costringendola dunque ad un mercato di primo livello per poter essere competitiva. E Kleiza, nonostante la non esaltante stagione in Turchia conclusa comunque con la vittoria del campionato, rientra senza dubbio tra i big d'Europa in grado di far fare a Milano un ulteriore salto di qualità. Sette stagioni in Nba con le maglie di Denver e Toronto, due in Europa con quelle di Olympiacos e Fenerbahce, il 29enne lituano si è messo in mostra agli occhi del grande pubblico con le strepitose prestazioni con la Nazionale: un bronzo e un argento agli Europei 2007 e 2013 e il terzo posto ai Mondiali 2010 da assoluto protagonista.