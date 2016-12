Basket, Torneo di Sarajevo: l'Italia batte la Bosnia

Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Montenegro , l' I talia vince la sua prima gara al Torneo di Sarajevo . Gli azzurri battono infatti i padroni di casa della Bosnia con un risicato ma convincente 75-70 (Datome 21; Stipanovic 16 ) . "Ho visto cose molto positive - il parere di Pianigiani -, in primis la capacità di autocorreggersi in un solo giorno dopo la brutta prova contro il Montenegro". Domenica chiusura conrro la Bielorussia.

Condizionata forse dal deflagrare della bomba-Hackett, l'Italia aveva lasciato pessime impressioni nella prima sfida contro il Montenegro. Tutt'altra storia nella seconda gara del Torneo di Sarajevo contro la Bosnia di Mirza Teletovic (15 i punti per l'ala grande dei Nets): primo tempo brillante e passato sempre avanti per gli uomini di Pianigiani, che sopperiscono al notevole gap fisico grazie all'organizzazione e al tiro da tre (7/15 dall'arco, dopo il terrificante 2/21 di venerdì sera).

Nella ripresa i ritmi si alzano ma l'Italia tiene botta, arrivando a 60 secondi dalla sirena sul + 5 (73-68): gli azzurri reggono l'urto e portano a casa una vittoria che, quantomeno, dà morale in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei. "Abbiamo fornito un'ottima prestazione usando quelle che sono e devono essere le nostre caratteristiche, decidendo noi il ritmo della partita. Qualche palla persa di troppo nel primo tempo non ci ha dato quel vantaggio che volevamo e naturalmente poi essere punto a punto qui con i padroni di casa non è facile per nessuno. Ora - ha concluso Pianigiani - mi aspetto di chiudere al meglio domani contro la Bielorussia perché sarebbe un buon segnale".