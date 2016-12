Basket, Milano: Gentile rinnova fino al 2017

Gentile è la base da cui riparte l'Olimpia dopo lo scudetto. Il giocatore casertano era stato scelto al secondo giro del draft dai Rockets, ma la Nba può aspettare. Come comunicato qualche giorno fa dal presidente Proli, Gentile ha anche rifiutato ghiotte proposte da formazioni europee, scegliendo di rimanere a Milano da "prima punta". Nella stagione passata ha stabilito il suo nuovo record di punti in serie A segnandone 29 a Montegranaro nella stessa partita in cui ha ritoccato il suo primato di rimbalzi con 10, è stato nominato miglior Under 22 del campionato, ha stabilito il suo record di punti in una gara di playoff con 25 e in una di Eurolega con 24, contro il Barcellona. Ha superato quota 1000 punti in maglia Olimpia ed è diventato il quinto realizzatore nei playoff nella storia del club.