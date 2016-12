Italia, Hackett: "Via dal ritiro perché non mi curano"

Hackett si era presentato venerdì mattina al raduno della Nazionale con una serie di esami medici "neanche considerati, anzi ignorati, per procedere con il loro programma per rimettermi in campo in tre giorni. Questo è troppo - spiega il play nel suo post -. Chiedermi di allenarmi ignorando il referto medico. Ma che fine ha fatto la collaborazione con l'atleta e la professionalità? Perché ad altri basta una parola per dare forfait e nel mio caso passo sempre per il 'caso'. No grazie. Una cosa è il lottare e dare tutto per una maglia, un'altra è approfittarsene e scherzare con la carriera di un giocatore neanche tre settimane dopo aver giocato una stagione da 75 e più partite. Questo è troppo, prima c'è il rispetto per la persona".

Poi Hackett, che già l'anno scorso aveva avuto uno screzio con il presidente della Fip Petrucci per aver rinunciato agli Europei, continua nel suo sfogo: "Chiedermi di allenarmi oggi, di seguire un programma solo per il vostro interesse quando in 12 mesi non ho ricevuto una cazzo di telefonata per sapere come stavo (...) questo non è essere Nazionale! Ne prendo atto e tolgo il disturbo, a testa alta (...) Tredici anni fa mi tagliarono dalle nazionali giovanili dicendomi che ero grasso e lento e non sarei mai diventato un giocatore, oggi sono io a dire stop. Mi squalificano? Fate pure ma io ho la coscienza a posto e lo urlo al mondo".

La fuga di Hackett dal ritiro della Nazionale, però, potrebbe costargli una lunga squalifica che gli impedirebbe di giocare in campionato (per l'Eurolega è salvo). Milano non ha ancora commentato l'accaduto e ieri sera non è riuscita a mettersi in contatto col giocatore dopo l'accaduto. DH, letteralmente furioso, si è diretto alla stazione di Trieste senza rispondere alle telefonate. La querelle continua.