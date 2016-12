Basket: Aradori sceglie il Galatasaray

Pietro Aradori non è più free agent. Senza squadra dallo scorso 30 giugno, l'ex Cantù è diventato un giocatore del Galatasaray: l'ala piccola, classe '88, ha firmato un contratto annuale da trecentomila euro a stagione, con opzione per il secondo. E' attesa l'ufficialità anche da parte del club turco. Una chance importante per Aradori, che voleva un'esperienza all'estero dopo aver detto no alle proposte di Sassari e Reggio Emilia.