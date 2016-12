Nba, Miami Heat: Wade rinnova per altri due anni

Undici anni assieme. E' l'avventura di Dwyane Wade in Nba con la maglia dei Miami Heat : un matrimonio destinato a proseguire per almeno altre due stagioni, visto che la guardia ha annunciato sul suo profilo Instagram di voler continuare a giocare per la franchigia della Florida . Per "Flash" rinnovo pronto a venti milioni di dollari, con Wade che nella prossima stagione sarà nuovamente il primo violino della franchigia guidata da Pat Riley .

Dopo l'addio di LeBron James, i tifosi di Miami incassano la dimostrazione d'affetto del numero 3 degli Heat, arrivato in Florida nel 2003 come terza scelta assoluta del Draft: Wade, che nel 2006 guidò con Shaquille O'Neal gli Heat al primo titolo della loro storia, ha postato su Instagram una foto con la didascalia "Home is where the heart is..my home, my city, my house. #HeatLife".



Forse l'anno prossimo, a trentadue anni, non sarà facile tornare in finale Nba, senza uno come LeBron James a fianco, ma Wade potrà comunque contare sull'apporto di Bosh, anche lui ha deciso di rimanere con gli Heat, e su quello del neo arrivato Luol Deng.