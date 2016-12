Basket, è fallita Montepaschi Mens Sana

E' con l'ombra del fallimento che Montepaschi Mens Sana ha condiviso il campionato di quest'anno. La squadra ha reagito sorprendendo tutti, portando l'Olimpia Milano fino a gara 7 prima di cedere il titolo, restato a Siena per 7 anni. Oltre al (più che lecito) mancato lieto fine in campo, l'illecito che ha decretato la fine dell'ultracentenaria storia della Montepaschi Mens Sana. Il tribunale fallimentare di Siena ha infatti dichiarato il fallimento della società per bancarotta.