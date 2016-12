Basket, Nazionale: convocati anche Gentile e Hackett

La Nazionale italiana di basket lavora già dal primo luglio a Folgaria per prepararsi in vista delle qualificazioni per gli Europei del 2015: dal 18 verranno raggiunti da Alessandro Gentile, Daniel Hackett e Niccolò Melli, reduci dallo scudetto vinto con l'Olimpia Milano in finale contro Siena. Dopo la lista per l'inizio del ritiro, la Federazione ha reso noto un nuovo elenco con i convocati per la seconda parte della preparazione.