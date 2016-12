Nba, mercato: James e Anthony verso il rinnovo

Anthony si è incontrato con Chicago, Houston, Dallas e Lakers ma sembra che l'incontro più prolifico sia stato quello con i New York Knicks a Los Angeles. Melo, che rifirmando coi Knicks potrebbe incassare fino a 129 milioni di dollari in 6 anni, avrebbe gradito molto l'entusiasmo mostrato dal presidente Phil Jackson, i due sarebbero in piena sintonia e soprattutto avrebbe notato una grande voglia della franchigia di tenerlo per attirare altre stelle. Per quanto riguarda LeBron James, mentre lui è in vacanza con la famiglia, il suo agente Rich Paul ha incontrato a Cleveland i rappresentati di Phoenix, Houston, Dallas e Lakers per sondare le offerte. James vuole un progetto con tanto talento che gli dia la possiblità di vincere da subito e pare che si sia definitivamente slegato da Wade e Bosh, suoi compagni a Miami. Gli Heat restano comunque favoriti per tenerlo perché possono dargli più soldi e perché la figura del presidente Pat Riley ha grande influenza sul Re. Se andasse così resterebbero molto delusi Chicago e Houston, molto attivi per prendere uno tra Anthony e James: Chicago vorrebbe andare su Pau Gasol, sul quale però è forte il pressing di Thunder e Knicks, mentre i Rockets potrebbero ripiegare su Chris Bosh, sempre più lontano da Miami.