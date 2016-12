Basket: Sassari-Logan, Jerrells segue Langford a Kazan

Il mercato del basket si muove e a perdere pezzi è l' Olimpia Milano neo campione d'Italia che, dopo Keith Langford , vede anche Curtis Jerrells volare in Russia e raggiungere il compagno all' Unics Kazan . La Dinamo Sassari invece, che ha salutato i cugini Travis e Drake Diener , ha annunciato l'ingaggio di David Logan , esperto playmaker statunitense di passaporto polacco che nell'ultima stagione ha vestito la canotta dell' Alba Berlino .

Secondo quanto riportato dal sito Sportando, Curtis Jerrells avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo di Milano e avrebbe deciso di accettare la corte dell'Unics Kazan dove ricomporrà la coppia con Keith Langford. Il 27enne ex Murcia è stato decisivo con le sue triple nella finale scudetto vinta contro Siena. Per quanto riguarda invece Logan a Sassari, si tratta di un colpo importante da parte del general manager della Dinamo Federico Pasquini che, in vista della partecipazione alla prossima Eurolega, ha ingaggiato un giocatore di talento che ha militato nei maggiori club continentali, su tutti Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv.