Milano, Banchi: "Onore a Siena per questa finale straordinaria"

Banchi, che l'anno scorso ha conquistato lo scudetto da capo allenatore di Siena dopo una lunga gavetta nella Montepaschi da vice di Pianigiani, ha trionfato in finale sulla sponda di Milano ma non dimentica il periodo trascorso in Toscana: "L'onore va dato ai nostri avversari per questa finale straordinaria e per questo ciclo di 10 anni incredibile".



Portato in trionfo dal pubblico del Forum, il patron Giorgio Armani ha rilasciato una breve dichiarazione prima di alzare la coppa al cielo assieme a capitan Gentile: "Sono contento ma anche molto stupito per il calore nei miei confronti perché alla fine io non ho giocato. Lo scudetto? Non ci ho creduto fino alla fine della partita".