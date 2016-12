Basket, finale scudetto: Milano torna campione d'Italia

Il digiuno è finito, la festa dell'Olimpia Milano campione d'Italia può avere inizio. L'EA7 Emporio Armani batte 74-67 la Montepaschi Siena in una bellissima gara 7 di una combattutissima serie finale e conquista uno scudetto, il 26esimo della sua storia , che alle 'Scarpette Rosse' mancava dal 1996. Prima gioia per Giorgio Armani alla sesta stagione da patron. Decisivi gli italiani, capitan Alessandro Gentile, 18 punti, e Niccolò Melli, 11 .

In un Forum di Assago esaurito e gremito di quasiinizia forte e chiude avantiLasembra frenata, impaurita ma dopo essere finita sotto di 13 punti (22-9), risale grazie all'impatto dalla panchina di(34-29), prima del canestro diche permette a Milano di chiudere avanti 36-29 il primo tempo.

Nel terzo quarto la musica cambia: Milano riparte bene e allunga sul 41-29 ma poi si inceppa e la Mens Sana ricuce lo strappo. Con la fisicità di Hunter e le triple di Carter, Viggiano e Janning, Siena sorpassa sul 45-43 e poi allunga sul 54-48 con Green a fine del terzo periodo. Nel quarto ed ultimo quarto la Mens Sana prende il largo sul 58-50 e Milano trema. Ma Siena si inceppa, la difesa dell'Olimpia cresce, Gentile segna a ripetizione, Jerrells mette la bomba del 62-62 e poi sono Melli e Hackett a mettere i canestri decisivi, prima della tripla di Moss per il 70-62 che fa calare il sipario sul match.

A Siena non bastano i 15 punti di Green e i 14 di Haynes mentre per Milano ci sono i 18 di Gentile, fresco di scelta al Draft Nba dagli Houston Rockets, e gli 11 di Melli. Al suono della sirena la festa inizia, i tifosi in maglia rossa invadono il parquet e poi il patron Armani con la squadra può esultare alzando la coppa dello Scudetto.