Basket, finale Scudetto: Milano-Siena, tutto in una notte

Tutto in una notte. Si alza il sipario su Milano-Siena, gara-7 della finale Scudetto, in programma alle 21.15 al Forum. In un palazzo esaurito in meno di mezz'ora, l'Olimpia vuole riportare sotto la Madonnina un titolo che manca da ben 18 anni. Ma sfatare il tabù non sarà facile: la Montepaschi è pronta a fare la partita della vita per assicurarsi quello che sarebbe il suo ottavo tricolore consecutivo, stavolta senza i favori del pronostico.