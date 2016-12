Draft, Houston chiama Gentile: andrà in Nba?

Alla fine la chiamata è arrivata. Il nome di Alessandro Gentile è stato pronunciato sul palco dell'Nba draft 2014 intorno alle 5.40 italiane, scelto con il numero 53 dai Timberwolves . La franchigia di Minneapolis ha poi venduto a Houston in cambio di contanti i diritti del capitano di Milano, che dovrà adesso decidere se andare a giocare nella Lega più importante del mondo o restare in Europa, dove si è fatto avanti anche il Panathinaikos .

Gratificazione massima per Gentile che però in questo momento ha altro a cui pensare: stasera ad Assago c'è gara-7 della finale Scudetto contro Siena e lui vuole condurre la sua squadra a quel titolo che manca a Milano da 18 anni. Poi penserà al suo futuro: in America lo aspettano i Rockets, nella cui dirigenza c'è l'ex g.m. dell'Olimpia Gianluca Pascucci. Classe 1992, nato in provincia di Caserta e all'EA7 dal 2011, Gentile - nel caso scelga di volare oltre Oceano - dovrà guadagnarsi quel contratto che la chiamata al secondo giro non garantisce.