Nba, Draft 2014: Wiggins-Parker, il dubbio dei Cavs

E' il giorno del draft nella Nba, l'ultimo appuntamento della stagione 2013-14 in cui le squadre giocano buona parte del presente e soprattutto del loro futuro. Al Barclays Center di Brooklyn, dalla 1.30 (ora italiana), il commissioner Adam Silver dirigerà l'evento che vede, per il secondo anno consecutivo (il terzo negli ultimi quattro), i Cleveland Cavaliers con l'onore di chiamare per primi. A poche ore dal via, c'è ancora parecchia indecisione. I Cavs, che hanno appena nominato David Blatt come allenatore (ex Maccabi Tel Aviv) e sperano in un ritorno di LeBron James, devono decidere tra il canadese Andrew Wiggins e Jabari Parker, entrambi ali piccole. Si parla anche del 18enne australiano Dante Exum, play-guardia di circa due metri, ma pare che Cleveland si orienterà tra uno dei due di cui sopra. I Milwaukee Bucks, che hanno la seconda scelta, prenderanno chi resta tra Wiggins e Parker, ma hanno una decisa preferenza per Jabari. I Philadelphia 76ers, che hanno la 3 e la 10, dovrebbero andare su Exum ma possono a sorpresa prendere Joel Embiid, centro camerunese di enorme talento che però si è rotto il piede e starà fuori circa sei mesi. Gli Orlando Magic, che chiamano con la 4, seguono Embiid: in alternativa potrebbero prendere Marcus Smart, playmaker da Oklahoma State. Al primo giro dovrebbero essere scelti alcuni giocatori europei: ci sono il pivot bosniaco Jusuf Nurkic, l'ala croata Dario Saric, enorme talento che però ha appena firmato un triennale con l'Efes Istanbul e in ogni caso non andrà in America prima del 2016, il lungo svizzero Clint Capela e l'esterno serbo del Partizan Belgrado Bogdan Bogdanovic, nominato miglior giovane dell'ultima Eurolega. Al secondo giro potrebbe essere chiamato Alessandro Gentile, guardia e capitano dell'Olimpia Milano, e Ojars Silins, ala lettone di Reggio Emilia.