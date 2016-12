Milano, Banchi: "Ora serve un'impresa"

L'Olimpia Milano è con le spalle al muro dopo la sconfitta per 72-68 in gara 5 al Forum contro la Montepaschi Siena che ora conduce 3-2 nella serie finale e mercoledì al PalaEstra avrà la possibilità di chiudere il discorso e festeggiare l'ottavo scudetto di fila. "Dobbiamo mantenere la concentrazione e provare a realizzare, consci delle difficoltà che ci attendono, quell’impresa che ci consentirebbe di tornare qui venerdì", ha detto coach Luca Banchi.

Sì perchè mercoledì sera l'EA7 Emporio Armani dovrà per forza vincere a Siena per forzare tutto alla decisiva gara 7 venerdì sera al Forum. Non sarà semplice perchè la Mens Sana, dopo le prime due gara perse ad Assago, ha cambiato marcia sul parquet amico, ha pareggiato la serie, e soprattutto ha fatto il pieno di energia per vincere gara 5 in trasferta. Banchi ha detto analizzando proprio la sconfitta di ieri sera: "L’approcio alla gara è stato complicato, a causa di percentuali di tiro scadenti e un attacco che in generale ha giocato con poca fiducia. Questo ha permesso a Siena di prendere subito un vantaggio. Poi l’abbiamo colmato, ma anche in quel momento le basse percentuali di tiro ci hanno impedito di dilatare il nostro vantaggio".

Infine il coach dell'Olimpia ha aggiunto: "Abbiamo cercato di giocare una partita aggressiva tornando sul nostro campo, provando anche a cambiare il ritmo. Ma è mancata lucidità mentre con l’aggressività avevamo contenuto i nostri avversari. Nel finale l’energia di Othello Hunter ci ha messi in difficoltà come nelle altre gare di Siena, e nel tentativo di rimontare abbiamo perso coesione e lucidità. Ma ora dobbiamo pensare solo alla prossima partita per cercare un successo esterno, quello che finora non abbiamo colto".