Basket, finale Scudetto: Siena espugna il Forum, Milano sotto 3-2

La Montepaschi Siena espugna per 72-68 il Forum di Assago battendo Milano in gara-5 e portandosi avanti 3-2 nella serie scudetto. La formazione toscana, giunta alla terza affermazione consecutiva, avrà ora il match point in casa mercoledì sera al PalaEstra: in caso di vittoria potrebbe laurearsi per l'ottava volta consecutiva Campione d'Italia. Top scorer della serata è Othello Hunter, che chiude la sua prova con 18 punti.