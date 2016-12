Basket, Serbia: "Tu vinci la coppa, io te la distruggo"

La delusione ci sta, ma rubare e danneggiare la coppa dei vincitori è un'esagerazione. E' successo in Serbia al termine della finale del campionato. Sfida combattuta e decisa solo nei supplementari. Una squadra doveva prevalere ed è stata il Partizan, l'odiata rivale. Ma i tifosi della Stella Rossa, squadra sconfitta, hanno deciso di farsi giustizia da sé. Hanno approfittato del caos dei festeggiamenti per rubare il trofeo per poi distruggerlo.