Basket: bufera Milano, scoppia il caso Gentile

Non basta la sconfitta in gara 4 della finale scudetto a Siena, per Milano rischia di aprirsi il caso relativo ad Alessandro Gentile. Nell'immediato postpartita del PalaEstra, il capitano dell'Olimpia è subito scappato negli spogliatoi senza fermarsi a salutare i tifosi col resto della squadra: Gentile, secondo quanto riferisce La Repubblica, era imbufalito con coach Banchi per lo scarso minutaggio nelle ultime due gare.