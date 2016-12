Basket, finale Scudetto: Milano a Siena per il tris

La serie finale che assegna lo scudetto 2014 si sposta in Toscana, al PalaEstra di Siena , per gara 3 e gara 4 tra Montepaschi e E A7 Emporio Armani Milano . Le prime due sfide giocate al Forum sono state vinte largamente dall'Olimpia (74-61 e 76-59) che si presenta alle gare in trasferta forte di un vantaggio di 2-0 e con gli ovvi favori del pronostici, ancor più evidenti rispetto a quelli già rilanciati prima di gara 1.

A Siena però l'ambiente sarà diverso, i tifosi della Mens Sana, tutti con una t-shirt verde per partecipare ancora di più insieme alla squadra, faranno sentire il proprio calore e i giocatori di coach Crespi cercheranno almeno di vincere una delle due gare sul parquet di casa, per impedire a Milano di chiudere con un cappotto e festeggiare al PalaEstra. "Abbiamo vinto due partite ma adesso andiamo a Siena, ci sarà un ambiente caldissimo", ha detto Alessandro Gentile, capitano dell'Olimpia. L'appuntamento è per questa sera alle 20.30 al PalaEstra per gara 3 tra Siena e Milano.