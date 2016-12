Basket, finale Scudetto: Milano a caccia del 2-0

Dopo il largo successo di gara 1 per 74-61, l'EA7 Emporio Armani Milano torna in campo questa sera alle 20.30 al Forum di Assago per gara 2 della serie finale che assegna lo Scudetto contro la Montepaschi Siena. La squadra di Banchi ritroverà ancora il palazzo tutto esaurito e proverà a vincere per poi affrontare le due gare in Toscana forte di un vantaggio di 2-0. La Mens Sana di Crespi dovrà ritrovarsi, a partire dall'ex di turno Haynes, nullo in gara 1 (solo 5 punti).